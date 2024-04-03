Сергей Семак высказался о победе «Зенита» над «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Напомним, сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом — 2:1. Дублем в составе гостей отметился 18-летний Педро, у хозяев отличился Манфред Угальде.

«Неудачный первый тайм. Много чего не хватало. Играли плохо. Но забили хорошие мячи, победили. Хоть это пока и половина победы.

У нас ограничение крайних защитников. Пытались поберечь кого-то, поэтому вышли в три центральных с Мантуаном на фланге, пытались ограничить нагрузку на всех. Но в нашем первом тайме никакая схема бы не сработала. Мы слишком плохо играли», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.