Форвард «Зенита» Сергеев: переломили матч со «Спартаком» за счёт характера

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Напомним, сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1. Дублем в составе гостей отметился 18-летний Педро, у хозяев отличился Манфред Угальде.

«За счёт характера переломили игру. Добавили агрессии во втором тайме. Хорошо, что забили два гола и выиграли первую игру. Но впереди ответный матч, поэтому будем готовиться — надо забывать эту игру», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.