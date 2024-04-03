Михаил Кержаков ответил, чего не хватало «Зениту» в первом тайме со «Спартаком»

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу над московским «Спартаком» (2:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу.

«У нас ребята вышли сегодня в составе, который мало наигрывался. Было тяжело выходить из обороны и прессинга. Чувствуется, что не хватало тонуса, но потом поменяли чуть схему и стало поспокойней. Затем сделали замены, которые сыграли ключевую роль», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

3 апреля завершился первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.