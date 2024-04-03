Педро: у «Спартака» хорошие футболисты, Угальде доставил «Зениту» немало хлопот

Нападающий петербургского «Зенита» Педро прокомментировал игру форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде.

«Угальде — классный игрок. В «Спартаке» очень хороший подбор футболистов, с ними непросто играть. Угальде доставил немало хлопот нашим защитникам. Качественный футболист», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

3 апреля завершился первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1. У сине-бело-голубых дубль оформил Педро. У красно-белых забил Угальде.