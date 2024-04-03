Гендир «Спартака» заявил, что клуб не контактировал с главным тренером «Браги» Жорже

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал слухи о возможном назначении наставника португальской «Браги» Артура Жорже на пост главного тренера красно-белых.

«Тренер — не враг себе. Он ставит состав, в который верит. До конца сезона много сложных матчей, по итогам которых мы примем решение по Джикии.

План Б должен быть на каждую позицию, в том числе на мою, а не только на пост главного тренера. С тренером из «Браги» мы не контактировали. Наш тренер — Абаскаль. Будут другие решения — вы узнаете. У Абаскаля и руководства есть время всё исправить», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.