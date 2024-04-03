Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» Малышев: нет необходимости разрывать контракт с Промесом

Гендиректор «Спартака» Малышев: нет необходимости разрывать контракт с Промесом
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном расторжении контракта с нидерландским нападающим Квинси Промесом, находящимся в заключении в ОАЭ.

«Нет необходимости разрывать контракт с Квинси, потому что он скоро истекает. Эта история сложная, неприятная. Это была мина. С этим сложно что-то сделать. Для имиджа клуба это не лучшая ситуация», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 29 февраля Квинси Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим футболиста не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.

Материалы по теме
Гендиректор «Спартака» Малышев выразил надежду, что Промес сыграет за «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android