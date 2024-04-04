В «Спартаке» рассказали, когда вернутся к переговорам с Джикией по новому контракту

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с продлением контракта защитника и капитана клуба Георгия Джикии.

«С Джикией договорились вернуться к контракту ближе к концу этой части сезона в тот момент, когда мы поймём, нужно ли и нам, и ему продолжать сотрудничество.

Да, мы договаривались обсудить тему зимой. Но осенью он мало играл, поэтому мы отложили переговоры», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, действующее трудовое соглашение Джикии с московским «Спартаком» рассчитано до лета 2024 года. В этом сезоне российский защитник провёл в общей сложности 10 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.