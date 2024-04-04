Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» рассказали, когда вернутся к переговорам с Джикией по новому контракту

В «Спартаке» рассказали, когда вернутся к переговорам с Джикией по новому контракту
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с продлением контракта защитника и капитана клуба Георгия Джикии.

«С Джикией договорились вернуться к контракту ближе к концу этой части сезона в тот момент, когда мы поймём, нужно ли и нам, и ему продолжать сотрудничество.

Да, мы договаривались обсудить тему зимой. Но осенью он мало играл, поэтому мы отложили переговоры», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, действующее трудовое соглашение Джикии с московским «Спартаком» рассчитано до лета 2024 года. В этом сезоне российский защитник провёл в общей сложности 10 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Гендиректор «Спартака» Малышев: нет необходимости разрывать контракт с Промесом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android