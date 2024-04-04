«У нас кто сможет, тот и сможет». Калинский сравнил тренировки в «Нанте» и «Локомотиве»

Полузащитник футбольного клуба «Пари НН» Николай Калинский сравнил подход к тренировочному процессу во французском «Нанте» и московском «Локомотивом». Напомним, Калинский является воспитанником академии железнодорожников. В 2013-м году футболист ездил на просмотр в «Нант».

«В «Нанте» круто даже по сравнению с «Локомотивом»? Да. Там просто другой подход к тренировочному процессу, начиная с детей. В «Локомотиве чтобы я в зал ходил?! Там был зал, но чтобы [в «Локомотиве»] следили за каждым, чтобы он рос и прогрессировал, чтобы он где‑то усилился, такого не было. У нас кто сможет, тот и сможет. А там тебя будут подводить. Тебе будут помогать, всё для тебя сделают. Там уже от тебя будет зависеть, будешь ли ты что‑то делать или нет, прогрессировать», — сказал Калинский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 30-летний Николай Калинский выступает за «Нижний Новгород» с 2020 года. Он вместе с клубом вышел из Первой лиги в РПЛ. Футболист провёл в составе «Пари НН» 112 матчей и записал на свой счёт 21 гол и 17 результативных передач.