Соболев останавливал мяч рукой, Карасёв разнимал стычку. Фото с матча «Спартак» — «Зенит»

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3 апреля в Москве на стадионе «Лукойл Арена» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» потерпел поражение от «Зенита». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака.

Первый гол в матче был забит на 12-й минуте. Его автором стал нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде. На 55-й минуте бразильский игрок «Зенита» Педро сравнял счёт в игре. На 65-й минуте 18-летний форвард оформил дубль и принёс «Зениту» победу.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Зенит» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.