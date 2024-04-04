Нечемпионская гонка в РПЛ и хронический «Спартак». Премьер-лига несправедливости #62

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и гость выпуска, тактический гуру Антон Михашенок, обсуждают всё главное, что происходит в РПЛ.

Существует ли действительно чемпионская гонка и кто её фаворит? В очередной раз пытаемся разобраться, в чём проблема «Спартака». Почему «Ростов» так крут? Кто заслуживает вылета из РПЛ? Отвечаем на вопросы в свежем выпуске.

Телеграм-канал Миши: https://t.me/christmas_football

Инсайды от Андрея: https://t.me/punkinside

Канал Антона: https://t.me/mkhshnk

Аудиоверсия выпуска:

• в Apple Podcasts

https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/id1702522114

• в «Яндекс.Музыке»

https://music.yandex.ru/album/24085714

• в «Звуке»

https://zvuk.com/podcast/27608723

• в плеере Podster

https://podster.fm/podcasts/premer-liga-nespravedlivosti

Таймкоды: