Нечемпионская гонка в РПЛ и хронический «Спартак». Премьер-лига несправедливости #62

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и гость выпуска, тактический гуру Антон Михашенок, обсуждают всё главное, что происходит в РПЛ.
Существует ли действительно чемпионская гонка и кто её фаворит? В очередной раз пытаемся разобраться, в чём проблема «Спартака». Почему «Ростов» так крут? Кто заслуживает вылета из РПЛ? Отвечаем на вопросы в свежем выпуске.
Телеграм-канал Миши: https://t.me/christmas_football
Инсайды от Андрея: https://t.me/punkinside
Канал Антона: https://t.me/mkhshnk
Аудиоверсия выпуска:
• в Apple Podcasts
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/id1702522114
• в «Яндекс.Музыке»
https://music.yandex.ru/album/24085714
• в «Звуке»
https://zvuk.com/podcast/27608723
• в плеере Podster
https://podster.fm/podcasts/premer-liga-nespravedlivosti
Таймкоды:
- 0:00 — Всем привет!
- 1:18 — Чемпионская гонка — не очень-то и чемпионская
- 4:55 — Что не так конкретно с «Зенитом»
- 11:49 — Говорим о «Динамо». Разгром от «Ростова», Личка, оборона
- 19:29 — Как изменился «Краснодар» при Мусаеве за один матч?
- 34:00 — В чём сила «Ростова»?
- 37:00 — Как работает прессинг Карпина?
- 42:10 — Крутость Мохеби
- 45:00 — Большой разговор про «Спартак». Да, снова
- 1:00:00 — Главная задача Амарала
- 1:02:00 — Зона вылета. «Сочи» — одно из главных преображений весны
- 1:11:05 — В чём причины провала «Урала»?
- 1:15:25 — И всё-таки — кто же вылетит? Наши прогнозы