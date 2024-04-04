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Нечемпионская гонка в РПЛ и хронический «Спартак». Премьер-лига несправедливости #62

Нечемпионская гонка в РПЛ и хронический «Спартак». Премьер-лига несправедливости #62
Аудио-версия:
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«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и гость выпуска, тактический гуру Антон Михашенок, обсуждают всё главное, что происходит в РПЛ.

Существует ли действительно чемпионская гонка и кто её фаворит? В очередной раз пытаемся разобраться, в чём проблема «Спартака». Почему «Ростов» так крут? Кто заслуживает вылета из РПЛ? Отвечаем на вопросы в свежем выпуске.

Телеграм-канал Миши: https://t.me/christmas_football

Инсайды от Андрея: https://t.me/punkinside

Канал Антона: https://t.me/mkhshnk

Аудиоверсия выпуска:
• в Apple Podcasts
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/id1702522114
• в «Яндекс.Музыке»
https://music.yandex.ru/album/24085714
• в «Звуке»
https://zvuk.com/podcast/27608723
• в плеере Podster
https://podster.fm/podcasts/premer-liga-nespravedlivosti

Таймкоды:

  • 0:00 — Всем привет!
  • 1:18 — Чемпионская гонка — не очень-то и чемпионская
  • 4:55 — Что не так конкретно с «Зенитом»
  • 11:49 — Говорим о «Динамо». Разгром от «Ростова», Личка, оборона
  • 19:29 — Как изменился «Краснодар» при Мусаеве за один матч?
  • 34:00 — В чём сила «Ростова»?
  • 37:00 — Как работает прессинг Карпина?
  • 42:10 — Крутость Мохеби
  • 45:00 — Большой разговор про «Спартак». Да, снова
  • 1:00:00 — Главная задача Амарала
  • 1:02:00 — Зона вылета. «Сочи» — одно из главных преображений весны
  • 1:11:05 — В чём причины провала «Урала»?
  • 1:15:25 — И всё-таки — кто же вылетит? Наши прогнозы
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