Хосеп Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку с «Арсеналом» и «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке с «Арсеналом» и «Ливерпулем» в чемпионате Англии.

«У них больше очков, чем у нас, поэтому они фавориты, но нам важно выйти в Лигу чемпионов. Мы близки к этому, участие в этом турнире важно по многим причинам. Победа над «Виллой» – огромный шаг к Лиге чемпионов», — приводит слова Гвардиола BBC.

После 30 туров «Манчестер Сити» занимает третье место в АПЛ с 67 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (68 очков). «Ливерпуль» расположился на второй строчке (67 очков).

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» выиграл пять чемпионств, два Кубка и два Суперкубка Англии, а также четыре Кубка английской лиги. На международном уровне клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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