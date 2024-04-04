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Сестра Василия Уткина обратилась к его подписчикам

Сестра Василия Уткина обратилась к его подписчикам
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Анна Волкова, сестра спортивного журналиста Василия Уткина, который недавно ушёл из жизни, обратилась к подписчикам брата. Сообщение Анны было опубликовано в телеграм-канале Василия Уткина.

«Последние две недели выдались тяжёлыми для всех нас. В частности – для семьи и близких Василия Уткина. К нам обратилась сестра Васи, Анна. Справиться с горем ей очень помогает поддержка, которую она получает отовсюду.

Посредством этого канала Анна очень хочет поблагодарить всех, кто помогал в организации похорон: это друзья Василия, его коллеги и партнёры по компании «Симпл Спорт», ребята из «Эгриси», сотрудники администрации Никольско-Трубецкого кладбища г. Балашихи и, конечно, преданные подписчики и зрители каналов Василия.

«Всем написать адресно невозможно, но все вы очень поддержали семью. Спасибо вам». Анна Волкова, сестра Василия Уткина», — написано в новом посте в телеграм-канале Василия Уткина.

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