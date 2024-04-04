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Тренер «Рубина» Рахимов: «Оренбург» — хорошая команда в плане комплектования

Тренер «Рубина» Рахимов: «Оренбург» — хорошая команда в плане комплектования
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об «Оренбурге» перед предстоящим матчем в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в понедельник, 8 апреля, в Оренбурге. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

«У них южноамериканцы очень приличного уровня. Они определяют игру команды, умеют обыграть один в один, отдать передачу, нестандартно мыслящие, что очень важно в атаке. «Оренбург» — хорошая команда в плане комплектования.

Мешает ли им матч Кубка России? Я не думаю, что он мешает. Погода достаточно хорошая, расстояние в днях между матчами есть. После игры они успеют восстановиться. Не думаю, что нужно говорить об этом», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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