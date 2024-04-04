Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Россия поднялась на три строчки в новом рейтинге ФИФА, заняв 35-е место

Россия поднялась на три строчки в новом рейтинге ФИФА, заняв 35-е место
Комментарии

Сегодня, 4 апреля, состоялось очередное обновление рейтинга ФИФА в 2024 году. Россия заняла 35-е место, поднявшись на три позиции в сравнении с февральской таблицей коэффициентов.

На 34-м месте рейтинга оказалась сборная Катара, а сразу после России, на 36-й строчке — национальная команда Чехии. Из первых 35 стран в таблице коэффициентов наибольший рост продемонстрировала как раз Россия — плюс три позиции. 33-е место занимает сборная Сербии.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам в конце февраля 2022 года. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.

Материалы по теме
Зделар полагает, что сборная России смогла бы выйти из группы на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android