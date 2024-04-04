Россия поднялась на три строчки в новом рейтинге ФИФА, заняв 35-е место

Сегодня, 4 апреля, состоялось очередное обновление рейтинга ФИФА в 2024 году. Россия заняла 35-е место, поднявшись на три позиции в сравнении с февральской таблицей коэффициентов.

На 34-м месте рейтинга оказалась сборная Катара, а сразу после России, на 36-й строчке — национальная команда Чехии. Из первых 35 стран в таблице коэффициентов наибольший рост продемонстрировала как раз Россия — плюс три позиции. 33-е место занимает сборная Сербии.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам в конце февраля 2022 года. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.