Андрей Ещенко: «Зенит» может продать Педро ещё дороже, чем Малкома

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о бразильском нападающем «Зенита» Педро. Вчера, 3 апреля, 18-летний Педро оформил дубль в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». «Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1.

— Новичок «Зенита» Педро — новый Малком?

— Ему 18 лет, а он уже так играет во взрослый футбол: умно и не жадничает. Посмотрите, как он назад бежит и отрабатывает. Хотя бразильцы любят бегать только вперёд.

— Его тоже смогут продать за € 60 млн?

— Если не больше. Сейчас индивидуально сильный футболист это тот, кто один в один может обыграть, а ещё и в защите помогает, — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.