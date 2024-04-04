«Абаскаль опять начудил». Бубнов — о составе «Спартака» на матч КР с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о составах на первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Зенит». Вчера, 3 апреля, «Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1. На 12-й минуте счёт открыл форвард «Спартака» Манфред Угальде с передачи Александра Соболева. Гости отыгрались и вышли вперёд усилиями 18-летнего бразильского нападающего Педро, который оформил дубль. Он отличился на 55-й и 65-й минутах. Ответный матч пройдёт в период с 16 по 18 апреля.

«Матч получился информативным и событийным. В первую очередь на ход встречи повлиял состав «Зенита» и его изменения по ходу матча. 11 футболистов, выбранных Семаком, оказались совершенно не сыграны.

Особенно проблемы гостей были заметны в средней линии. Благодаря этому «Спартак» полностью переиграл соперников в первом тайме. Гости временами выглядели беспомощно. Для Сергея Семака ход встречи до перерыва определённо стал сюрпризом.

Абаскаль же выпустил с первых минут практически всех сильнейших футболистов. Единственно, он совершенно не угадал с Классеном. Леон был незаметен в непривычной для себя позиции. Гильермо фактически признал эту ошибку, заменив игрока сразу после перерыва, хотя «Спартак» вёл в счёте. Зиньковский и Классен — совершенно несравнимые величины. Испанец опять начудил», — приводит слова Бубнова Sportbox.