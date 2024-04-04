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Александр Бубнов: по уровню таланта Педро не уступает тому же Малкому

Александр Бубнов: по уровню таланта Педро не уступает тому же Малкому
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о бразильском нападающем «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантосе. Вчера, 3 апреля, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» Педро принёс победу своей команде, оформив дубль. Он отличился на 55-й и 65-й минутах. Ранее счёт открыл нападающий «Спартака» Манфред Угальде. «Зенит» выиграл со счётом 2:1. Ответный матч пройдёт в период с 16 по 18 апреля.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«Таймы получились совершенно разными. Семаку нужно было что-то делать, и он постепенно сменил всех полузащитников, за исключением Барриоса и Педро, хотя, если вынести за скобки попадание в штангу, бразилец не показывал какого-то запредельного мастерства. Но во втором тайме он сделал результат.

Видно, что у 18-летнего парня отлично поставлен удар. Однозначно трансфер бразильца пока выглядит лучше, чем приобретение «Спартаком» Угальде. По уровню таланта Педро не уступает тому же Малкому. У него есть всё, чтобы стать высококлассным футболистом: скорость, дриблинг, удар. Главное, чтобы он не получал травмы», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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