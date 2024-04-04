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«Спартак» не рассчитывает на Бальде и будет искать для него иные варианты — источник

«Спартак» не рассчитывает на Бальде и будет искать для него иные варианты — источник
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Московский «Спартак» не рассчитывает на 29-летнего сенегальского нападающего Кейта Бальде и будет искать для игрока иные варианты продолжения карьеры в случае его возвращения из аренды. Об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что дальнейшему трудоустройству Бальде может помешать его высокая зарплата, которая по разным данным составляет более € 2 млн в год. Напомним, Кейта Бальде перешёл в «Спартак» в статусе свободного агента в августе 2022 года. Сейчас он выступает на правах аренды за испанский «Эспаньол».

Действующий контракт сенегальского футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бальде в € 1,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу.

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