Руководство «Локомотива» выразило поддержку главному тренеру Галактионову

Руководство «Локомотива» выразило поддержку Михаилу Галактионову на встрече с тренером. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Изменений перед матчем с «Ахматом» не будет. Но если в трёх ближайших матчах будут неудачи, изменения вероятны», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее сообщалось, что Галактионов хочет подать в отставку с поста главного тренера «Локомотива». Руководство московского клуба, в свою очередь, не хочет ухода тренера и будет уговаривать его остаться.

Накануне, 3 апреля, состоялся матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0. 39-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. До этого специалист работал с «Пари Нижний Новгород». С «Ахматом» железнодорожники сыграют 7 апреля.