Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руководство «Локомотива» выразило поддержку главному тренеру Галактионову

Руководство «Локомотива» выразило поддержку главному тренеру Галактионову
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Локомотива» выразило поддержку Михаилу Галактионову на встрече с тренером. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Изменений перед матчем с «Ахматом» не будет. Но если в трёх ближайших матчах будут неудачи, изменения вероятны», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее сообщалось, что Галактионов хочет подать в отставку с поста главного тренера «Локомотива». Руководство московского клуба, в свою очередь, не хочет ухода тренера и будет уговаривать его остаться.

Накануне, 3 апреля, состоялся матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0. 39-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. До этого специалист работал с «Пари Нижний Новгород». С «Ахматом» железнодорожники сыграют 7 апреля.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Эммерсон – 7'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android