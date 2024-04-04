Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Зайнутдинова ответил на слухи о возможном переходе Бактиёра в «Спартак»

Агент Зайнутдинова ответил на слухи о возможном переходе Бактиёра в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы Бактиёра Зайнутдинова, ответил на слухи о возможном переходе своего клиента в московский «Спартак». Он отметил, то Зайнутдинов уходил из ЦСКА не для того, чтобы через год вернуться в Россию. Ранее об интересе «Спартака» к Зайнутдинову сообщали турецкие СМИ.

«Мы уходили из ЦСКА не для того, чтобы через год вернуться обратно в Россию. Баха мечтает попробовать себя в Европе. Никакого прямого интереса со стороны «Спартака» и «Краснодара» не было! Это, видимо, такая шутка 2 апреля», — приводит слова Новикова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, Бактиёр Зайнутдинов летом перебрался в турецкий «Бешикташ» из московского ЦСКА. Сумма трансфера, по информации интернет-портала Transfermarkt, составила € 4,5 млн.

Материалы по теме
«Спартак» cделал предложение по трансферу экс-игрока ЦСКА Зайнутдинова — Milliyet
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android