Агент Зайнутдинова ответил на слухи о возможном переходе Бактиёра в «Спартак»

Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы Бактиёра Зайнутдинова, ответил на слухи о возможном переходе своего клиента в московский «Спартак». Он отметил, то Зайнутдинов уходил из ЦСКА не для того, чтобы через год вернуться в Россию. Ранее об интересе «Спартака» к Зайнутдинову сообщали турецкие СМИ.

«Мы уходили из ЦСКА не для того, чтобы через год вернуться обратно в Россию. Баха мечтает попробовать себя в Европе. Никакого прямого интереса со стороны «Спартака» и «Краснодара» не было! Это, видимо, такая шутка 2 апреля», — приводит слова Новикова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, Бактиёр Зайнутдинов летом перебрался в турецкий «Бешикташ» из московского ЦСКА. Сумма трансфера, по информации интернет-портала Transfermarkt, составила € 4,5 млн.