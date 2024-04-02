«Спартак» cделал предложение по трансферу экс-игрока ЦСКА Зайнутдинова — Milliyet

Казахстанский полузащитник стамбульского «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов попал в сферу интересов московского «Спартака» и «Краснодара». Об этом сообщает турецкое интернет-издание Milliyet.

По информации источника, российские клубы сделали предложение о трансфере хавбека.

Согласно сведениям источника, турецкий клуб намерен продать Зайнутдинова за € 4-5 млн, тогда как текущие предложения составляют от € 2 млн до € 2,5 млн. Также утверждается, что «Бешикташ» не против продажи игрока ближайшим летом, так как со следующего сезона он будет считаться легионером в чемпионате Турции.

Напомним, Бактиёр Зайнутдинов летом перебрался в турецкий «Бешикташ» из московского ЦСКА. Сумма трансфера, по информации интернет-портала Transfermarkt, составила € 4,5 млн.