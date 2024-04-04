Точилин: Абаскаль выпрыгивал из штанов и кепки, чтобы показать страсть игрокам «Спартака»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о поражении московского «Спартака» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2). По его мнению, главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль делал достаточно, чтобы показать своим игрокам страсть и настроить их на нужный лад. Точилин считает, что в плане недостаточного настроя во втором тайме больше вопросов стоит задавать футболистам.

«Конечно, результат зависит от тренера. Футболисты, когда выходят на поле, должны понимать цену игры. Думаю, что слова Абаскаля про отсутствие страсти относились к игрокам, вышедшим на замену.

Должен ли тренер был дать искры? Понятно, что во всём виноват тренер. А как он ещё должен был показать эту страсть? По-моему, он уже из штанов и кепки выпрыгивал, чтобы показать её. Со своей стороны, он даёт «Спартаку» эту энергию. Надо смотреть глубже. Здесь больше вопросов к футболистам, а не тренеру», — приводит слова Точилина Legalbet.

Напомним, «Спартак» вёл в счёте по ходу матча 1:0, однако во втором тайме красно-белые пропустили два гола и упустили победу в первом полуфинальном матче кубкового Пути РПЛ.