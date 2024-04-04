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Нападающий «Барселоны» Феликс: я бы хотел, чтобы Хави пересмотрел своё решение

Нападающий «Барселоны» Феликс: я бы хотел, чтобы Хави пересмотрел своё решение
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Крайний нападающий «Атлетико» Мадрид Жоау Феликс, ныне выступающий на правах аренды за «Барселону», высказался о главном тренере сине-гранатовых Хави, который покинет каталонский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Я бы хотел, чтобы Хави пересмотрел своё решение. У него отличные идеи, и он очень молодой тренер. Люди в «Барселоне» его очень любят. Здесь собрались отличные игроки, в этом клубе конкуренция очень высока», — приводит слова Феликса Jijantes FC в социальной сети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Права на Жоау принадлежат «Атлетико», с лета 2023 года он выступает за «Барселону». В нынешнем сезоне португалец провёл за «матрасников» 35 матчей с учётом всех соревнований, забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт футболиста с «Атлетико» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальца в € 30 млн.

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