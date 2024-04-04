Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«На вашем поле было тяжело». Бразильский защитник Кафу вспомнил матчи со сборной России

«На вашем поле было тяжело». Бразильский защитник Кафу вспомнил матчи со сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный бразильский защитник Кафу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером поделился воспоминаниями о матчах со сборной России.

— Мы мало играли с Россией. Один раз было очень холодно, и, кажется, матч завершился со счётом 2:2. А потом был ещё один товарищеский матч в Бразилии. Кажется, 5:0 или 5:1 – что-то такое. Мы не так часто играли с Россией и на вашем поле было тяжело. Дома нам было всё-таки попроще из-за жары.

— Тогда на стадионе «Динамо» вы были удалены во втором тайме. А во втором матче получили травму ещё до перерыва. Получается один из самых сложных соперников для вас?
— Соперник, с которым не очень хочется встречаться, ха-ха! А если серьёзно, то всегда получались большие матчи. Встречались редко, но такие игры были полны уважения друг к другу. Увы, у меня никак не получалось сыграть полный матч против России. Ну, может, на матчах звёзд получится наверстать упущенное.

Полностью эксклюзивное интервью с Кафу читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

Материалы по теме
Церемонию вручения Премии РБ посетит легенда футбола Кафу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android