«На вашем поле было тяжело». Бразильский защитник Кафу вспомнил матчи со сборной России

Легендарный бразильский защитник Кафу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером поделился воспоминаниями о матчах со сборной России.

— Мы мало играли с Россией. Один раз было очень холодно, и, кажется, матч завершился со счётом 2:2. А потом был ещё один товарищеский матч в Бразилии. Кажется, 5:0 или 5:1 – что-то такое. Мы не так часто играли с Россией и на вашем поле было тяжело. Дома нам было всё-таки попроще из-за жары.

— Тогда на стадионе «Динамо» вы были удалены во втором тайме. А во втором матче получили травму ещё до перерыва. Получается один из самых сложных соперников для вас?

— Соперник, с которым не очень хочется встречаться, ха-ха! А если серьёзно, то всегда получались большие матчи. Встречались редко, но такие игры были полны уважения друг к другу. Увы, у меня никак не получалось сыграть полный матч против России. Ну, может, на матчах звёзд получится наверстать упущенное.

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