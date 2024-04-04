Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Рубин» зимой мог подписать сербского вингера «Железничара»

Источник: «Рубин» зимой мог подписать сербского вингера «Железничара»
Комментарии

В минувшее зимнее трансферное окно полузащитник «Железничара» Лазар Романич мог перейти в казанский «Рубин». Об этом информирует Metaratings.

По сведениям источника, в прошлое трансферное окно казанская команда сделала предложение балканскому клубу по переходу левого вингера. Отмечается, что «Рубин» был готов арендовать Лазара за € 250 тыс. с возможностью выкупа за € 400 тыс. Но сделка так и не состоялась.

Уточняется, что «Рубин» по-прежнему заинтересован в услугах Романича. Возможно, казанцы рассмотрят вариант с переходом 26-летнего серба в предстоящее летнее трансферное окно.

Напомним, в нынешнем сезоне Романич принял участие в 28 матчах текущего сезона. Он записал на свой счёт семь забитых мячей и одну результативную передачу.

Материалы по теме
«Рубин» дома обыграл «Ахмат» в 22-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android