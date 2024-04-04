Егор Титов: маленький вундеркинд Педро забил «Спартаку» два великолепных гола

Бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов высказался об игре нападающего петербургского «Зенита» Педро в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с красно-белыми. Встреча состоялась 3 марта 2024 года в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Она завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1. 18-летний бразилец Педро оформил дубль.

— Решающий фактор — коррективы Семака или всё-таки гений юного Педро?

— Да нет, однозначно — решения Богданыча. Своевременные замены сыграли свою роль. И, конечно, этот маленький вундеркинд забил два великолепных мяча. Не знаю, рискнул бы на его месте пробить кто-то другой. Педро решился. И у него из трёх ударов — два гола и штанга. Это ещё раз говорит о том, что к нам приехал интересный футболист», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.