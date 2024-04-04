Зырянов: мы любим раздавать авансы, но нужно посмотреть на Педро на длинной дистанции

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов высказался об игре новичка сине-бело-голубых Педро. 3 апреля в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (2:1) бразильский нападающий сине-бело-голубых сумел оформить дубль и стал главным героем встречи.

«Конечно, мы любим раздавать авансы. Давайте посмотрим на Педро на чуть длинной дистанции: хотя бы четыре-пять матчей пройдёт. Если он будет показывать стабильную игру, тогда можно говорить, что Педро — это замена Малкому.

Думаю, что Педро самому будет неприятно, когда будут говорить, что он замена Малкому. Педро — самодостаточная личность. Педро есть Педро (смеётся)», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.