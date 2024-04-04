Обвинённый в коррупции Рубиалес: все мои счета заблокированы, я не могу купить даже колу

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отрицает обвинения в коррупции и отмывании денег.

«Я никогда не заключал никаких контрактов, вы видели отчёт Гражданской гвардии? Я не собираюсь подвергать сомнению деятельность правоохранительных органов. Если у них есть какие-либо сомнения, то мы проясним их. Но ни у кого нет этого отчёта. Что бы они ни нашли у меня дома, я смогу объяснить, как это оказалось там.

Однако вчера мои счета были заблокированы в Доминиканской Республике, а четыре-пять дней назад — в Испании. Теперь у меня заблокированы все счета. Я не могу позволить себе купить даже кока-колу», — приводит слова Рубиалеса Marca.

Ранее прокуратура Испании выдала ордер на арест Рубиалеса. Ордер был выдан после того, как в здании RFEF Гражданская гвардия провела обыски, инициированные в связи с делом о контракте с Саудовской Аравией, предполагавшем передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну.

Вчера, 3 апреля экс-президент RFEF был арестован в аэропорту Испании, куда он пролетел из Доминиканской Республики.