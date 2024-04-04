Экс-тренер «Железничара» подтвердил, что «Рубин» пытался подписать Романича

Бывший главный тренер «Железничара» Ненад Мияйлович прокомментировал информацию о том, что в минувшее зимнее трансферное окно вингер сербской команды Лазар Романич мог перейти в казанский «Рубин». Специалист дал понять, что команда из Татарстана действительно пыталась подписать 26-летнего вингера. Но «Железничар» не отпустил Романича в команду из Российской Премьер-Лиги.

«Сербия известна очень талантливыми игроками, и я думаю, что в нашем чемпионате есть интересные для российского рынка игроки. Когда я был в «Железничаре», мы отклонили предложение «Рубина» по Лазару Романичу», — приводит слова Мияйловича Metaratings.

Ранее издание Metaratings сообщало о том, что в зимнее трансферное окно «Рубин» пытался подписать игрока «Железничара» Лазара Романича. Казанская команда хотела взять в аренду вингера с возможностью выкупа. Но договориться о сделке клубы не смогли.