Орещук: Абаскаль должен доработать до конца лета, чтобы уже со всех спросить

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мыслями о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака». Функционер считает, что сейчас испанца не стоит отправлять в отставку. Орещук полагает, что стоит дождаться конца сезона.

«Абаскаль должен доработать до конца лета, чтобы уже со всех спросить. Кто его назначил? Кто его лоббировал? Кто его продлил? Сейчас взять и убрать его — это снять ответственность со многих людей. Поэтому он должен доработать до конца лета, а летом, если всё будет плохо, то полететь должны многие головы», — приводит слова Орещука Metaratings.

Гильермо Абаскаль возглавляет московский «Спартак» с лета 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2025 года. В последние недели в СМИ активно обсуждается возможная отставка испанского специалиста с поста главного тренера столичного клуба.