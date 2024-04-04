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Александр Головин признан лучшим игроком «Монако» по итогам марта

Александр Головин признан лучшим игроком «Монако» по итогам марта
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Российский атакующий полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком «Монако» по итогам марта. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Монако»

В минувшем месяце Головин принял участие в четырёх матчах французской Лиги 1: с «ПСЖ» (0:0), «Страсбургом» (0:1), «Лорьяном» (2:2) и «Метцем» (2:5). В игре 26-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» российский полузащитник отметился результативной передачей. В матче 27-го тура этого соревнования с «Метцем» Головин также сделал ассист.

Напомним, в нынешнем сезоне Головин принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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