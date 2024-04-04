«Ахмат» — «Оренбург»: гости вышли вперёд благодаря автоголу на 88-й минуте

Сегодня, 4 апреля, проходит матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и «Оренбургом». Встреча проводится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Гости на момент выхода новости ведут со счётом 1:0.
На 88-й минуте гости вышли вперёд. Это произошло после того, как защитник грозненцев Милош Шатара срезал мяч в свои ворота.
В последний раз команды играли друг с другом в феврале этого года. Тогда в товарищеской встрече победу со счётом 2:1 одержал «Оренбург». В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ахмат» разгромил оренбуржцев со счётом 4:0, в игре 16-го тура была зафиксирована ничья — 1:1.
- 4 апреля 2024
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