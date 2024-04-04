Дидье Дрогба: примеры Алвеса и Робиньо показывают, что у всех людей есть слабости

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба высказался относительно экс-игроков сборной Бразилии Дани Алвеса и Робиньо, приговорённых к заключению в тюрьме по делам об изнасиловании.

«Как и расизм, эти эпизоды являются проблемным отражением современного общества. Они формируют плохой имидж футболистов. Это экс-игроки, у которых была отличная карьера, но данные эпизоды показывают, что у всех людей есть слабости. Подобное может произойти, грустно признавать такое. Для того чтобы прожить достойную жизнь, недостаточно быть великим футболистом», — приводит слова Дрогба Mundo Deportivo.

Напомним, Алвес был приговорён к 4,5 года лишения свободы. В свою очередь, Робиньо получил девять лет тюрьмы за участие в групповом изнасиловании.