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«Шальке-04» оштрафован за неспортивное поведение болельщиков

«Шальке-04» оштрафован за неспортивное поведение болельщиков
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Немецкий клуб «Шальке-04», выступающий во второй Бундеслиге, оштрафован за неспортивное поведение болельщиков.

«Спортивный трибунал Немецкой футбольной федерации (DFB) оштрафовал «Шальке-04» на € 64 600 в рамках единоличного судебного разбирательства после предъявления обвинения Контрольным комитетом Германии за неспортивное поведение болельщиков во время выездного матча 10 декабря 2023 года с «Ганзой» Росток.

Инциденты на трибунах произошли в начале, а также незадолго до конца первого тайма. Каждый из них приводил к перерывам в игре.

ФК «Шальке-04» может направить часть штрафа (до € 21 500) для усиления мер безопасности или предотвращения насилия.

«Шальке» согласился с решением, и, таким образом, оно вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба клуба.

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