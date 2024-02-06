«Шальке» — на грани исчезновения. К плачевному состоянию клуб привела тонна ошибок

У «Шальке» огромные проблемы: в прошлом сезоне команда во второй раз за пять лет вылетела во вторую Бундеслигу, а в этом имеет все шансы опуститься ещё ниже – прямо сейчас клуб занимает 14-е место, опережая потенциальных кандидатов на вылет всего на три очка. Если команда всё же не сможет остаться в Бундеслиге-2, то есть риск, что она вообще прекратит существование из-за финансовых проблем.

К этой катастрофе привёл целый комплекс ошибок, а пандемия коронавируса нанесла «Шальке» окончательный удар, после которого он так и не смог восстановиться.

Тренерская чехарда и стратегическая нестабильность

В 2010-х у «Шальке» дела шли неплохо: команда регулярно занимала места в топе таблицы Бундеслиги и выступала в Лиге чемпионов. Но в сезоне-2014/2015 механизм сломался – клуб стал шестым, вылетел из Кубка Германии на первом же этапе, не попал в ЛЧ, а по итогам сезона лишился тренера. Следующий год тоже получился не самым успешным: пятое место, и вместо Лиги чемпионов – попадание в Лигу Европы. Летом 2016-го в «Шальке» началась перестройка: на место спортивного директора пришёл Кристиан Хайдель, работавший в «Майнце» сначала с Юргеном Клоппом, потом с Томасом Тухелем, а главным тренером команды стал Маркус Вайнцирль. «Шальке» мощно пошумел на трансферном рынке, но результаты этой перестройки стали ещё хуже – команда заняла 10-е место, а тренера снова уволили.

Вдохнул жизнь в «Шальке» Доменико Тедеско, которого назначили на пост главного летом 2017-го: с ним клуб занял второе место и впервые за четыре года квалифицировался в Лигу чемпионов. Счастье продлилось недолго – в следующем сезоне снова начались проблемы с результатами: команда позорно вылетела из ЛЧ в 1/8 финала, проиграв «Сити» со счётом 0:7, и регулярно проигрывала в чемпионате, из-за чего Тедеско уволили в марте 2019-го. Чуть раньше клуб сменил спортивного директора, но ни одно из решений не спасло «Шальке» от краха – в том сезоне команда стала 14-й.

Доменико Тедеско Фото: Juergen Schwarz/Getty Images

Сезон-2019/2020 под руководством Давида Вагнера стал продолжением разложения «Шальке»: первый круг команда провела хорошо, а вот во втором провалилась – клуб установил рекорд из 16 матчей подряд без побед и в итоге стал 12-м. Болельщики больше не могли смотреть на то, как разваливается их клуб, и начали протестовать – даже проводили демонстрации против главы наблюдательного совета Клеменса Тённиса, требуя от него уйти в отставку. Народный бунт сработал – в июне 2020-го Тённис покинул клуб после 26 лет работы.

Впрочем, это не помогло: следующий сезон стал для «Шальке» одним из худших. Во-первых, с командой работали пять разных тренеров, что, естественно, влияло на выступление команды. Во-вторых, команда играла так плохо, что установила ряд антирекордов: «Шальке» стал худшей командой Бундеслиги с момента введения трёх очков за победу, провёл 18 матчей без забитых мячей, одержал 11 поражений дома и 13 раз крупно проиграл. По итогам сезона клуб вылетел во Вторую лигу. И это стало началом его конца.

Мартин Фрайсль и Томас Ауэян Фото: Stuart Franklin/Getty Images

C 2011 года в «Шальке» сменились 14 тренеров, из которых дольше всего на своём посту продержался Тедеско – 1 год и 278 дней. Результаты команды, которая постоянно переходила из рук в руки разных тренеров, естественно, только падали, что оказывало прямое влияние на доходы клуба: без участия в Лиге чемпионов жить оказалось труднее, чем предполагали менеджеры. Они, к слову, тоже регулярно сменялись, что мешало «Шальке» развиваться – вместо чёткой стратегии получался управленческий хаос, сопровождавшийся ошибками, которые в конечном итоге привели клуб сначала к одному вылету, а потом и ещё к одному.

Жизнь не по средствам и неверные трансферные решения

Если перенести ситуацию «Шальке» на что-то из жизни, то это всё равно что раз за разом выбирать неправильный поворот на перекрёстке. Хайдель, который пришёл в «Шальке» в 2016-м, был хорош в подборе недорогих футболистов, но ошибся с каждым дорогостоящим трансфером. Эмболо, который до сих пор остаётся рекордной покупкой, получил травму, так и не принеся команде ожидаемую пользу. Бенталеб оказался характерным футболистом, который не вписался в раздевалку, молодой Матондо при всём своём таланте не отличался стабильностью, а Руди попросту не вписался в систему Тедеско. «Шальке» раз за разом ошибался в выборе, и каждая такая ошибка стоила клубу очень дорого – клубу, у которого с каждым годом становилось на это всё меньше средств. Если сложить, сколько «Шальке» потерял от перепродажи своих не самых удачных трансферов, то сумма приближается к € 100 млн. При затратах почти в € 140 млн! Получается, что неверные решения привели к дефициту почти в € 240 млн только из-за трансферов.

Игрок Сумма покупки Год покупки Сумма продажи Год продажи Потеря Йоханнес Гайс € 10,5 млн 2015 € 0,5 млн 2019 — € 10 млн Франко Ди Санто € 6 млн 2015 € 0 млн 2019 — € 6 млн Брил Эмболо € 26,5 млн 2016 € 11 млн 2019 — € 15,5 млн Набиль Бенталеб € 19 млн 2016 € 0 млн 2021 — € 19 млн Евгений Коноплянка € 12,5 млн 2016 € 2 млн 2019 — € 10,5 млн Себастьян Руди € 16 млн 2016 € 0 млн 2019 — € 16 млн Омар Маскарель € 12,5 млн 2018 € 0 млн 2021 — € 12,5 млн Хамза Мендиль € 6 млн 2018 € 0 млн 2022 — € 6 млн Рабби Матондо € 9 млн 2019 € 3 млн 2022 — € 6 млн Озан Кабак € 15 млн 2019 € 7 млн 2022 — € 8 млн

Помимо того, что «Шальке» покупал игроков, которые явно были не по карману, клуб ещё и потерял своих основных футболистов – просто не смог с ними договориться о новых контрактах. Выпускник академии Жоэль Матип покинул команду в 2016-м, когда ему было 23 года: на тот момент он был одним из основных футболистов, провёл 258 матчей за «Шальке», оценивался в € 20 млн, но ушёл в «Ливерпуль» бесплатно в статусе свободного агента. Очень похожая история произошла с Сеадом Колашинацем, который спустя год перешёл в «Арсенал» за € 0. Макс Майер, который считался одним из главных талантов Германии того времени, в 2018-м ушёл бесплатно в «Кристал Пэлас», хотя его трансферная стоимость на тот момент оценивалась в € 20 млн. Леон Горецка, ещё один воспитанник «Шальке», бесплатно достался «Баварии» – и это лишь несколько имён и талантов, которых клуб потерял, ничего на них не заработав.

Пандемия коронавируса и финансовая яма

«Шальке», который долго плохо управлялся и совершал одну трансферную ошибку за другой, окончательно прибил коронавирус. На каждой игре без зрителей клуб терял около € 2 млн, падали доходы от спонсорства и маркетинга. В 2020-м выручка упала с € 275 млн до € 175 млн. При этом зарплаты снизились совсем немного – на € 13 млн, – из-за чего в итоге дефицит бюджета составил € 71 млн по сравнению с € 18 млн сезоном ранее. Клуб взял кредит на € 35 млн в надежде быстро его закрыть, как только болельщики вернутся на трибуны. И это была ещё одна стратегическая ошибка, потому что ограничения из-за пандемии продлились гораздо дольше, чем того ожидали руководители клуба. В 2021-м долги «Шальке» составили € 183,5 млн. Это была катастрофа.

Болельщики «Шальке» Фото: Christof Koepsel/Getty Images

После того как клуб вылетел во вторую Бундеслигу по итогам сезона-2020/2021 и остался с дырами в бюджете, в «Шальке» сменился финансовый директор – им стала Кристина Рюль-Хаммерс. Она сразу же объявила о режиме тотальной экономии, сокращении платёжной ведомости, продаже лицензии киберспортивной команды и выпуске долговых облигаций (это принесло клубу € 8,9 млн).

Но тут пришла новая проблема: в 2022-м клуб расстался со своим главным спонсором. «Шальке» расторг контракт с «Газпромом» в феврале 2022-го – сотрудничество с российской компанией ежегодно приносило клубу € 20 млн без учёта бонусов. По итогам сезона долги клуба снизились незначительно – всего на € 3,5 млн, – но Рюль-Хаммерс оставалась позитивной, несмотря на уход крупного спонсора. Финансовый директор отчитывалась, что возвращение в Бундеслигу положительно повлияет на бизнес клуба, позволит привлечь спонсоров и снизить долги, а ещё рассказывала, что последовательные финансовые решения станут долгосрочным залогом на эффективное будущее.

Матч «Шальке» с «Баварией» в сезоне-2022/2023 Фото: Adam Pretty/Getty Images

И ей хотелось бы верить, если бы по итогам прошлого сезона клуб снова не вылетел во второй дивизион, оказавшись ровно в той же точке, что и в тот момент, когда она пришла на свой пост. А сейчас всё ещё хуже – «Шальке» грозит вылет в третий дивизион, а из-за его долгов в размере € 179 млн он не сможет получить там лицензию. И в таком случае клуб просто перестанет существовать.

Если это произойдёт, то «Шальке» станет примером того, как убить один из самых популярных клубов в стране годами неправильных решений, бесчисленными тренерскими перестановками и отсутствием рационального финансового управления. Вылечить клуб ещё можно, спасти – тоже, но всё это требует глобальной перестройки и тотального пересмотра взглядов на управление клубом.