Игрок «Барселоны» Ламин Ямал: нелогично ехать на Олимпиаду сразу после Евро

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал ответил на вопрос, поедет ли он на Олимпийские игры, если его вызовут туда сразу после чемпионата Европы.

«Было бы нелогичным ехать на Олимпиаду сразу после Евро. В конце концов, с начала своей карьеры я старался не перегружать себя и не играть слишком много. Очевидно, если меня вызовут, то я поеду, потому что играть в сборной Испании — это моя мечта», — приводит слова Ямала Mundo Deportivo.

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Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля. Планируется, что летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа.

В нынешнем сезоне Ямал принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами. В общей сложности 16-летний футболист провёл на поле 2238 минут.