Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Барселоны» Ламин Ямал: нелогично ехать на Олимпиаду сразу после Евро

Игрок «Барселоны» Ламин Ямал: нелогично ехать на Олимпиаду сразу после Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал ответил на вопрос, поедет ли он на Олимпийские игры, если его вызовут туда сразу после чемпионата Европы.

«Было бы нелогичным ехать на Олимпиаду сразу после Евро. В конце концов, с начала своей карьеры я старался не перегружать себя и не играть слишком много. Очевидно, если меня вызовут, то я поеду, потому что играть в сборной Испании — это моя мечта», — приводит слова Ямала Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля. Планируется, что летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа.

В нынешнем сезоне Ямал принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами. В общей сложности 16-летний футболист провёл на поле 2238 минут.

Материалы по теме
Видео
16-летний Ламин Ямал — автор самого красивого гола месяца в Ла Лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android