«Безумие». Палмер — о забитых им голах на 90+10-й и 90+11-й минутах матча АПЛ с «Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился мнением о матче 31-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (4:3), в котором он принёс победу своей команде, забив два гола на 90+10-й и 90+11-й минутах встречи.

«Мы вели со счётом 2:0, а затем допустили глупые ошибки. Но восемь минут добавленного времени придали нам сил, а затем… безумие. Я горю желанием сделать свой первый хет-трик за сборную. Кстати, в детстве я был болельщиком «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Палмера журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Палмер является воспитанником «Манчестер Сити», перешедшим в «Челси» минувшим летом. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 12 результативными передачами.