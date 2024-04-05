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«Безумие». Палмер — о забитых им голах на 90+10-й и 90+11-й минутах матча АПЛ с «Юнайтед»

«Безумие». Палмер — о забитых им голах на 90+10-й и 90+11-й минутах матча АПЛ с «Юнайтед»
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Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился мнением о матче 31-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (4:3), в котором он принёс победу своей команде, забив два гола на 90+10-й и 90+11-й минутах встречи.

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Галлахер – 4'     2:0 Палмер – 19'     2:1 Гарначо – 34'     2:2 Фернандеш – 39'     2:3 Гарначо – 67'     3:3 Палмер – 90+10'     4:3 Палмер – 90+11'    

«Мы вели со счётом 2:0, а затем допустили глупые ошибки. Но восемь минут добавленного времени придали нам сил, а затем… безумие. Я горю желанием сделать свой первый хет-трик за сборную. Кстати, в детстве я был болельщиком «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Палмера журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Палмер является воспитанником «Манчестер Сити», перешедшим в «Челси» минувшим летом. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 12 результативными передачами.

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