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«Мы убиваем себя каждую неделю». Игрок «Челси» Палмер высказался о ничьей с «Бёрнли»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал ничейный результат в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». Напомним, встреча завершилась со счётом 2:2, а Палмер стал автором дубля.

«Это плохо, правда… такого не может быть. Особенно когда они опускаются в защиту вдесятером.

Нам стало слишком комфортно. Та же история, мы убиваем себя каждую неделю. Мы должны стать лучше как игроки. Нам нужна последовательность», — приводит слова Палмера журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Лондонский «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда Маурисио Почеттино набрала 40 очков за 28 матчей. «Бёрнли» находится на 19-м месте, заработав 18 очков за 30 матчей.

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