У Палмера 24 результативных действия в 25 матчах за «Челси» в АПЛ

Полузащитник «Челси» Коул Палмер забил 16 голов и сделал 8 результативных передач в составе лондонского клуба в рамках английской Премьер-лиги. На это атакующему хавбеку понадобилось 25 матчей.

Ранее завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «Челси». Главным героем матча стал Палмер, который сумел оформить хет-трик.

Напомним, Палмер перешёл в «Челси» летом 2023 года из «Манчестер Сити». Лондонцы заплатили за игрока сборной Англии € 47 млн. Интересно, что ранее Палмер стал только пятым игроком в истории «синих», которому удалось набрать 20 очков по системе «гол+пас» в АПЛ в дебютном сезоне.