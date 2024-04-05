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У Палмера 24 результативных действия в 25 матчах за «Челси» в АПЛ

У Палмера 24 результативных действия в 25 матчах за «Челси» в АПЛ
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер забил 16 голов и сделал 8 результативных передач в составе лондонского клуба в рамках английской Премьер-лиги. На это атакующему хавбеку понадобилось 25 матчей.

Ранее завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «Челси». Главным героем матча стал Палмер, который сумел оформить хет-трик.

Напомним, Палмер перешёл в «Челси» летом 2023 года из «Манчестер Сити». Лондонцы заплатили за игрока сборной Англии € 47 млн. Интересно, что ранее Палмер стал только пятым игроком в истории «синих», которому удалось набрать 20 очков по системе «гол+пас» в АПЛ в дебютном сезоне.

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Галлахер – 4'     2:0 Палмер – 19'     2:1 Гарначо – 34'     2:2 Фернандеш – 39'     2:3 Гарначо – 67'     3:3 Палмер – 90+10'     4:3 Палмер – 90+11'    
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