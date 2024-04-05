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Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в драматичном матче с «Челси»

Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в драматичном матче с «Челси»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение команды в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Челси» (3:4).

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Галлахер – 4'     2:0 Палмер – 19'     2:1 Гарначо – 34'     2:2 Фернандеш – 39'     2:3 Гарначо – 67'     3:3 Палмер – 90+10'     4:3 Палмер – 90+11'    

«Это была потрясающая игра. Фантастическая футбольная игра высокого качества. «Манчестер Юнайтед» доминировал в игре, но мы допустили отдельные ошибки, которые стоили нам матча. Мы должны извлечь из этого урок. Если ты футболист «Манчестер Юнайтед», ты уже должен знать, как справляться с этими обстоятельствами. Мне понравилось, как играла моя команда, это было фантастически. Мы доминировали над соперником», — приводит слова тен Хага BBC.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» вёл по ходу матча со счётом 3:2, однако пропустил на 90+10-й и 90+11-й минутах и потерпел поражение.

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