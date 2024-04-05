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Стало известно, какое требование Хави выдвинул «Барселоне»

Стало известно, какое требование Хави выдвинул «Барселоне»
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Главный тренер «Барселоны» Хави может остаться в клубе по завершению сезона.

Как сообщает Sport, Хави выдвинул руководителям требование – он хочет получить чёткие гарантии по поводу долгосрочного проекта клуба. Отмечается, что Хави хочет видеть составленный трансферный список с футболистами, которых он точно может заполучить с учётом финансовых трудностей клуба.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в конце января Хави заявил, что покинет каталонский клуб по окончании нынешнего сезона. После этого, отвечая на вопросы журналистов, испанский специалист не раз подтверждал, что его намерение уйти из «Барселоны» не изменилось.

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