В «Барсе» Хави подменяет брат. Его не просто так прозвали «Клоппом»

Главный тренер «Барселоны» Хави продолжает собирать жёлтые и красные карточки, которых у него как у тренера, кажется, уже больше, чем было за всю игровую карьеру. После встречи с «Атлетико» в Мадриде 44-летний специалист заработал двухматчевую дисквалификацию. Хави вернётся на скамейку и сможет руководить командой только в игре с «Реалом» 21 апреля. Пока же до «эль класико» его подменяет родной брат – Оскар Эрнандес, о котором многие, наверное, и не слышали. Рассказываем про второго тренера «Барсы» и его отношениях с Хави.

Хави и Оскар – сыновья бывшего футболиста и тренера Хоакима Эрнандеса, который однажды сыграл в Ла Лиге за «Сабадель» (в середине 1960-х) и с 1989 по 1999 год возглавлял неизвестные за пределами Испании команды. Оба мальчика родились в Террáсе – городе, входящем в провинцию Барселона. Оскар появился на свет в сентябре 1976-го. Хави – в январе 1980-го, он младший из братьев.

Если Хави намного превзошёл отца как футболист, то Оскар не дотянул даже до его уровня. Старший брат дебютировал в профессионалах в 1995 году в составе «Террасы». Хави к тому времени уже уехал из родного города и тренировался в академии «Барселоны». Через пару лет Оскар перешёл в «Таррегу», а ещё сезон спустя стал игроком «Балагера». Но и там пробыл лишь год, в 2000-х подписав контракт с «Матаро».

Выступления за «Матаро» в третьем дивизионе чемпионата Испании – пик карьеры Оскара. В этом клубе он задержался на целых четыре сезона, стал капитаном, провёл 133 матча на позиции полузащитника и забил восемь голов. В отличие от Хави, увешанного медалями, старший брат никаких трофеев не завоевал. Последние три сезона отыграл за команду «Гава» и в 30 лет на фоне травмы крестообразных связок понял, что пора перестать мучиться на поле. В июле 2007-го, когда у Хави была уже одна победа в Лиге чемпионов, Оскар решил отложить бутсы в сторону.

Что мог бы вспомнить Оскар из своей карьеры? Например, то, что почти в каждом матче с фарм-клубом «Барселоны» за «Матаро» он получал жёлтую карточку. А ещё выездную победу над каталонской молодёжью в сезоне-2000/2001 со счётом 2:0, когда в составе соперника на поле вышли Виктор Вальдес, Фернандо Наварро, Тьяго Мотта, Микель Артета и Аруна Бабангида. Возможно, в тот день Оскар даже заставил Хави гордиться своим старшим братом как игроком.

С 2007 по 2015 год в футбольной биографии Оскара Эрнандеса – пробел. Он занимался семейным бизнесом в сфере недвижимости. Параллельно стал учиться на тренера, возился с детьми младшего возраста из школы «Террасы» и, вполне возможно, остался бы местечковым специалистом, если бы у него не было брата-звезды. Хави помог Оскару раскрутить тренерскую карьеру.

В 2015-м Хави ушёл из «Барселоны» в «Аль-Садд». Следующие четыре года он доигрывал в Катаре, а с июля 2019-го по ноябрь 2021-го возглавлял эту команду в роли начинающего тренера. До тех пор пока не вернулся главным в «Барсу».

Оскар Эрнандес Фото: Angel Martinez/Getty Images

Как раз в 2015 году вслед за Хави перебрался в Доху и его старший брат. Катарцы создавали самую крупную и богатую в мире спортивную академию Aspire, а Оскара назначили менеджером. Он тренировал молодых футболистов.

В 2019-м, когда Хави возглавил «Аль-Садд», Оскар стал его правой рукой в тренерском штабе. И так продолжается по сей день, уже в «Барселоне». Поэтому у старшего брата столько же тренерских трофеев, сколько и у младшего: семь — в Катаре и два — в Испании, включая по одному чемпионскому титулу в каждой стране.

Оскар в штабе Хави не просто родственник на скамейке. Он активно вовлечён в тренировочный и творческий процессы. Может быть, даже больше контактирует с игроками «Барселоны» (проводит индивидуальные беседы, занимается видеоанализом их действий), тогда как Хави немного держит дистанцию. Как отмечалось в одном из материалов Relevo, футболисты доверяют Оскару. Старший брат не менее горячий человек. Оскара дважды удаляли в матчах каталонской команды, в том числе за провокационные жесты в адрес скамейки противника. Оба раза судьёй был Хиль Мансано.

Летом прошлого года Оскар впервые заменял Хави в матче с «Интер Майами» в США, поскольку младший не мог получить американскую визу. Тогда «Барселона» победила со счётом 6:0. В ответ на поздравления с тем, что он фартовый для команды, Оскар сказал: «Надеюсь, это был мой первый и последний матч в качестве главного тренера».

Но оказалось, что не последний. Старший брат, которого в «Барселоне» в шутку прозвали «Оскар Клопп» за некоторую схожесть во внешности и эмоциональности с коучем «Ливерпуля», продолжает подменять Хави. И пока «Барса» выиграла все матчи с Оскаром у бровки – с «Валенсией», «Кадисом», «Вильярреалом», «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом».

В книге «Моя жизнь – это «Барса» Хави рассказывал о брате, вспоминая, как в детстве Оскар отдал ему самое дорогое, что у него было:

«Мой брат Оскар подарил мне самую любимую свою вещь, говоря тем самым: «Добро пожаловать». Этой вещью было его одеяло. Он спал с ним, ел с ним и играл с ним».