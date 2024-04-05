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Холанд рассказал о ритуале, который приносит удачу «Манчестер Сити»

Холанд рассказал о ритуале, который приносит удачу «Манчестер Сити»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о ритуале, который приносит удачу английской команде.

«Нужно поливать дерево бонсай и давать ему правильный свет. Команда получает энергию от него. Мы вытягиваем её наружу, и она впитывается в нас. Это приносит команде удачу», — передает слова норвежского бомбардира портал Goal.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 29 голов и сделал шесть результативных передач.

На данный момент «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке таблицы АПЛ с 70 очками, набранными в 30 встречах.

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