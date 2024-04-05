Клопп — о Мак Аллистере: суперважный игрок для нас, замечательный парень

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре аргентинского полузащитника Алексиса Мак Аллистера в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

«Я бы предпочёл, чтобы вы все использовали свои глаза и просто говорили то, что видите. Потому что это очевидно! Макка — суперважный игрок для нас, замечательный парень. Я встретил его отца после игры, он сказал «спасибо», я сказал «спасибо»! Вот и весь разговор. Я также сказал ему «привет», но на этом мой испанский закончился. Замечательный игрок, замечательный парень. Я действительно рад за нас, что мы заполучили его», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Алексис Мак Аллистер выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года. Ранее аргентинский хавбек играл за «Брайтон». В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл 36 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексиса в € 70 млн.