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Клопп остался недоволен игрой «Ливерпуля» после победы над «Шеффилд Юнайтед»

Клопп остался недоволен игрой «Ливерпуля» после победы над «Шеффилд Юнайтед»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе своей команды в матче 31-го тура английской Премьер-Лиги с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Нуньес – 17'     1:1 Брэдли – 58'     2:1 Мак Аллистер – 76'     3:1 Гакпо – 90'    

«Мы продемонстрировали хороший настрой в этом матче, но во многих моментах футбол оставлял желать лучшего. Гол Мак Аллистера изменил ход игры, да и третий мяч тоже получился замечательным. Сегодня «Шеффилд Юнайтед» играл так, как и хотел. Нам действительно было непросто по ходу встречи, и я считаю, что мы могли выступить лучше, хотя в итоге и одержали победу», – приводит слова Клоппа BBC.

После победы «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 70 очков за 30 игр. «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее место (15). В следующем туре мерсисайдцы сыграют на выезде с «Манчестер Юнайтед».

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