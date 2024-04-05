Клопп остался недоволен игрой «Ливерпуля» после победы над «Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе своей команды в матче 31-го тура английской Премьер-Лиги с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

«Мы продемонстрировали хороший настрой в этом матче, но во многих моментах футбол оставлял желать лучшего. Гол Мак Аллистера изменил ход игры, да и третий мяч тоже получился замечательным. Сегодня «Шеффилд Юнайтед» играл так, как и хотел. Нам действительно было непросто по ходу встречи, и я считаю, что мы могли выступить лучше, хотя в итоге и одержали победу», – приводит слова Клоппа BBC.

После победы «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 70 очков за 30 игр. «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее место (15). В следующем туре мерсисайдцы сыграют на выезде с «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме «Ливерпуль» установил историческое достижение в АПЛ в матче с «Шеффилдом»

Клопп и Гвардиола обсуждают игру в гольф: