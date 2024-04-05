Эдуард Сперцян рассказал, изменился ли Мурад Мусаев за три года

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, изменился ли главный тренер «быков» Мурад Мусаев за три года. Напомним, ранее российский специалист возглавлял кубанский клуб с 20218 по 2021 год.
— Как изменился Мурад Мусаев за три года?
— Вроде, не поменялся. Конечно, это большой опыт. Я думаю, что во многом, как тренер, что-то новое взял, — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара» и перебрался в основную команду летом 2021 года. В нынешнем сезоне армянин сыграл за южан 24 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью ассистами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года. «Краснодар» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.