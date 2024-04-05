Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» готов заплатить € 150 млн за полузащитника «Реала» — El Debate

«Ливерпуль» готов заплатить € 150 млн за полузащитника «Реала» — El Debate
Комментарии

Английский «Ливерпуль» готов заплатить € 150 млн за уругвайского полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде, сообщает Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на печатное издание El Debate.

Однако, по информации источника, игрок не хочет покидать мадридский клуб, а «Реал» не собирается рассматривать продажу игрока сборной Уругвая.

Напомним, 25-летний Вальверде выступает в системе мадридского «Реала» с 2016 года. В текущем сезоне хавбек провёл за «сливочных» 42 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.

Материалы по теме
Винисиус, Родриго, Вальверде — в сборной самых дорогих южноамериканских футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android