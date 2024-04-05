Агент Роналдо высказался о возможном переходе футболиста в топ-клуб РПЛ

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо дос Сантоса, высказался о возможном переходе бразильца в топ-клуб Российской Премьер-Лиги.

«Переход в топ-клуб России? Всё возможно. Но я считаю, что об этом рано говорить. Роналдо очень счастлив в «Ростове», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, 23-летний Роналдо дос Сантос успел провести за «Ростов» пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Тёзка легендарного форварда Роналдо является воспитанником бразильского «Сан-Каэтано». Последние полтора года перед переездом в Россию он выступал за болгарский «Левски». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,8 млн.