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Агент Роналдо высказался о возможном переходе футболиста в топ-клуб РПЛ

Агент Роналдо высказался о возможном переходе футболиста в топ-клуб РПЛ
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Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо дос Сантоса, высказался о возможном переходе бразильца в топ-клуб Российской Премьер-Лиги.

«Переход в топ-клуб России? Всё возможно. Но я считаю, что об этом рано говорить. Роналдо очень счастлив в «Ростове», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, 23-летний Роналдо дос Сантос успел провести за «Ростов» пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Тёзка легендарного форварда Роналдо является воспитанником бразильского «Сан-Каэтано». Последние полтора года перед переездом в Россию он выступал за болгарский «Левски». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,8 млн.

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