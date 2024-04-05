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«Зенит» обратился в ЭСК по итогам матча Кубка России со «Спартаком»

«Зенит» обратился в ЭСК по итогам матча Кубка России со «Спартаком»
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Санкт-петербургский «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭКК) по эпизоду с засчитанным голом нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, на 12-й минуте встречи мяч попал в область руки нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, после чего Манфред Угальде отправил мяч в сетку ворот «Зенита».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоялся 3 апреля. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1. Главным героем встречи стал игрок сине-бело-голубых Педро. 18-летний бразильский нападающий оформил дубль.

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