Защитник «Зенита» Нино: Педро — очень талантливый и качественный игрок

Бразильский защитник «Зенита» Нино поделился мнением о 18-летнем нападающем сине-бело-голубых Педро.

«Могу сказать, что Педро — совершенно точно выдающийся, экстраординарный талант. То, что вы видели в матче со «Спартаком», он может сделать в любой момент. Очень талантливый, очень качественный молодой игрок. В его поколении в Бразилии есть очень яркие звёзды, такие как Эндрик, но Педро намного выше среднего уровня талантов, которыми полна Бразилия. Уверен, что его ждёт большое будущее и что он принесёт очень много пользы «Зениту», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса». При этом клубы договорились о переходе футболиста минувшим летом, однако тогда Педро не смог присоединиться к сине-бело-голубым, поскольку ещё не достиг совершеннолетнего возраста.